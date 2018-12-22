В городе Перпиньян на юге Франции на дороге, заблокированной членами движения «желтых жилетов», погиб 36-летний водитель. Передвигаясь на своей машине, он въехал в грузовик, остановившийся вместе с другими автомобилями из-за перекрытой дороги.

После аварии трое манифестантов извлекли мужчину из его автомобиля, а через 15 минут он скончался. Авария произошла на автодороге D900 в ночь с пятницы на субботу, 22 декабря, сообщает на своем сайте французский телеканал BFMTV. После случившегося «желтые жилеты» сразу прекратили блокировать дорогу.

Погибший водитель стал уже десятой жертвой на фоне протестов «желтых жилетов». Большинство случаев гибели людей связаны именно с авариями на автодорогах и перекрестках, где протестующие перекрывают или ограничивают движение.

Сегодня «желтые жилеты» проводят шестую по счету манифестацию в крупных городах Франции. В Париже одной из площадок протеста впервые избрана историческая резиденция французских королей — Версаль. Среди других площадок для организованных протестов — район Триумфальной арки, площадь Оперы и центр делового района Дефанс.

Minval.az