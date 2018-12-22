Экс-президент самопровозглашенной «Приднестровской молдавской республики» («ПМР») Евгений Шевчук приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 миллионов «приднестровских» рублей. Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

«Суд» признал Шевчука виновным в двух эпизодах получения взятки в крупном размере и трех эпизодах превышения должностных полномочий. Бывший «президент» был также лишен «государственных наград» и не может занимать госдолжности в течение пяти лет после освобождения. Приговор был объявлен заочно.

В июне 2017 года Евгений Шевчук подтвердил информацию о побеге в Молдавию, назвав это вынужденной мерой из-за того, что его «заказали». Он объяснил, что принял решение перебраться на другую сторону Днестра, когда заметил, что его автомобиль сопровождают и преследуют черные джипы.

Minval.az