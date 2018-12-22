На днях «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Жозе Моуринью. Британская газета The Guardian пишет, что за досрочное расторжение контракта португалец получит примерно £15 млн (около €16,7 млн). Таблоид Daily Mail в свою очередь сообщает, что речь идёт о сумме £22,5 млн (€25 млн).

Также СМИ отмечают, что в клубе остались недовольны не только результатами в нынешнем сезоне, но и политикой Моуринью. Он не привлекал молодых футболистов, а на всех приобретённых по его инициативе игроков было потрачено около £400 млн (€445 млн).

Minval.az