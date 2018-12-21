Журнале Science составил список десяти самых важных достижений в науке за 2018 год. Материал опубликовали на сайте журнала, сообщает RTVI.

Главным научным достижением или «прорывом» года Science назвал исследование развития генов эмбрионов. Эта группа методов позволяет следить за тем, как целый организм развивается из одной клетки эмбриона и какие гены в этом участвуют.

Разные исследователи с помощью секвенирования молекул РНК наблюдали за развитие эмбрионов некоторых организмов, например, лягушки и плодовой мухи. Ученые следили за тем, какие гены «включаются» и «выключаются» на каждом этапе развития эмбриона.

В перспективе это исследование поможет ученым контролировать поведение определенных клеток и влиять на развитие организма. Биолог из Калифорнийского университета Джонатан Вейсман сравнил новые методы с «регистратором полетов». «Мы смотрим на то, что пошло не так [в процессе], а не просто видим снимок [результата] в конце. Теперь мы можем задавать вопросы непосредственно при решении», — добавил он.

Среди финалистов года также оказались исследования в области биологии, например, находка кости девочки неандертальско-денисовского происхождения. В области геологии — открытие гигантского кратера от метеорита в Гренландии, в физике и астрономии — находка нейтрино, то есть источника космических лучей высоких энергий, который прилетел из далекой галактики.

Среди достижений года также отметили социально-значимые исследования: раскрытие серии убийств в Калифорнии 1970-х годов с помощью сравнения ДНК с места преступлений с общедоступной базой.

Отметили и доклад о сексуальных домогательствах к женщинам в академической среде, который помог привлечь внимание к этой проблеме. Согласно исследованию, около 50% преподавателей и студенток подвергались вербальному или невербальному насилию.

Science назвал и три самых «провальных» явления года. Например, осложнение ситуации с глобальным потеплением не только из-за природных причин, но и в следствие решений политиков. К провалам также отнесли пожар в Национальном музее Бразилии в сентябре 2018 года. В нем сгорела большая часть наследия музея.

Преждевременные эксперименты китайских ученых по редактированию эмбрионов также попали в список «провалов». В ноябре 2018 года Цзянькуй Хэ заявил, что ему удалось отредактировать геном близнецов на предмет устойчивости к ВИЧ. Научное сообщество осудило Хэ за опыты, эффективность которых еще не доказана.

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