Глава Европейского Совета Дональд Туск опубликовал в Twitter видеопоздравление с наступающими новогодними праздниками, в котором исполнил рождественскую песню на польском языке.

На записи присутствует отрывок, снятый в 1996 году, где молодой Туск на польском телевизионном шоу исполняет традиционную рождественскую песню.

Затем на видео появляется Туск сегодняшний и на фоне новогодней елки столь же нестройно исполняет ту же песню. «Хорошо, больше петь не буду, обещаю», – иронично прерывает он свое исполнение.

Minval.az