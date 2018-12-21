Компания Qualcomm, являющаяся поставщиком комплектующих и процессоров для смартфонов, выиграла патентный спор у Apple в ФРГ и отныне может требовать запрета продаж в Германии моделей iPhone 7, 8, а также iPhone X прошлого года выпуска. Соответствующий вердикт вынес в четверг окружной суд в Мюнхене, сообщает ТАСС.

«Решения фактически запрещают предложение и сбыт нелицензированных изделий в ФРГ, то есть и продажу», — говорится в решении, опубликованном на сайте инстанции.

При этом суд постановил, что для принятия решения о запрете соответствующих продуктов Apple Qualcomm должна внести обеспечительный платеж в размере €668,4 млн. На новые модели iPhone XS, XR в любом случае возможный запрет распространяться не будет. Кроме того, Apple должен выплатить компенсацию Qualcomm, размер которой пока не уточняется.

Как напомнило издание FOCUS Online, речь идет о патентных правах на технологию, позволяющую дольше работать батарее iPhone. Производитель соответствующих комплектующих для смартфонов, продающихся в Германии, — американская фирма Qorvo — заверяла, что не нарушает патентные права.

Qualcomm, которая является поставщиком комплектующих для продукции Apple, ранее обвинила эту компанию в краже информации, представляющей коммерческую тайну. В судах Мюнхена и Мангейма идет рассмотрение около десятка исков Qualcomm против Apple. До 20 декабря одно из дел было приостановлено, еще в одном случае иск был отклонен.

В середине декабря суд города Фучжоу по иску Qualcomm принял решение о приостановке продаж в КНР семи моделей смартфонов. Суд посчитал, что Apple нарушает патенты Qualcomm, связанные с технологиями обработки фотографий, а также управления приложениями с помощью сенсорной панели. Apple подала апелляцию, отвергнув претензии истца.

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