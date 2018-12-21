Суд Нью-Йорка отклонил ходатайство защиты голливудского продюсера Харви Вайнштейна по делу о сексуальных домогательствах.
Следующее слушание назначено на 7 марта. Об этом сообщает NBC.
Суд Нью-Йорка отклонил ходатайство защиты голливудского продюсера Харви Вайнштейна по делу о сексуальных домогательствах.
Следующее слушание назначено на 7 марта. Об этом сообщает NBC.
Дата: 2018/12/21 0:14
Раздел: Life-style
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