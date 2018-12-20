Я продолжаю свою деятельность в качестве члена Правления Общественного объединения «Азербайджанская община нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики».

Об этом сказал бывший председатель Общественного объединения, глава ИВ Шушинского района Байрам Сафаров, передает Репорт.

Он заявил, что и в своей дальнейшей деятельности будет трудиться на благо Общественного объединения «Азербайджанская община нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики».

Как сообщал уже Minval.az, сегодня состоялся II съезд Общественного объединения, на котором утвердили новое Правление организации. Решением съезда, сотрудник МИД Азербайджана Турал Гянджалиев был избран председателем общины, Асиф Джахангиров и Эльчин Ахмедов — заместителями председателя. До сих пор пост председателя объединения занимал глава ИВ Шушинского района Байрам Сафаров.

Minval.az