Власти штата Канзас согласились выплатить $1,1 миллиона бывшему заключённому, который 17 лет отсидел в тюрьме за другого, очень похожего на него человека. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что согласие между 42-летним заключённым Ричардом Энтони Джонсом и властями Канзаса было достигнуто 17 декабря. По словам прокурора штата, Джонс стал первым человеком, которому будет выплачена компенсация по новому закону о незаконно осуждённых. В настоящий момент рассматриваются ещё два подобных иска.

Джонс был осуждён в 1999 году за ограбление. У него было алиби, но его всё равно обвинили в преступлении, потому что очевидцы узнали в нём грабителя. И только спустя 17 лет заключения его адвокатам удалось найти очень похожего человека, после чего свидетели преступления уже не были уверены в своих первоначальных показаниях и Джонс вышел на свободу.

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