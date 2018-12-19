Глава Украины Петр Порошенко считает, что в работе президента страны нет ничего сложного. Об этом он заявил в среду, 19 декабря, на встрече с талантливой молодежью во Львове, сообщают Українські новини.

В частности, один из школьников заявил, что мечтает в будущем стать президентом и поинтересовался у Порошенко, что является самым сложным в его работе.

«Ничего сложного нет», — ответил ему Порошенко.

При этом глава государства добавил, что с желанием изменить страну к лучшему, поддержкой семьи, команды и граждан все получится.

Minval.az