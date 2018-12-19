Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25 п.п. — до 2,25-2,5% годовых.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25 п.п. — до 2,25-2,5% годовых.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Дата: 2018/12/19 23:05
Раздел: Экономика
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