Россия посодействовала отводу находящихся в Сирии иранских военных от границы с Израилем. Об этом помощник секретаря Совета безопасности РоссииАлександр Венедиктов рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, «иранские военные передали контроль над южной зоной деэскалации сирийским войскам и были отведены на 100 километров от линии разъединения» именно из-за усилия Москвы. Венедиктов считает, что это серьезный вклад в стабилизацию ирано-израильских отношений и еврейскому государству нужно предпринять ответные встречные шаги.

Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В еврейском государстве неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

Minval.az