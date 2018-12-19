Facebook разрешал стриминговым сервисам Netflix и Spotify читать личные сообщения пользователей соцсети. Личные данные передавали больше, чем 150 компаниям, включая российский «Яндекс». Об этом 18 декабря написала газета New York Times со ссылкой на «сотни страниц» документов компании, передает RTVI.

Также в статье говорится, что поисковику Microsoft Bing дали доступ к именам друзей всех пользователей фейсбука даже без их согласия. Онлайн-магазину Amazon якобы разрешалось видеть имена и контакты друзей пользователей социальной сети.

Представитель «Яндекса» рассказала изданию, что в компании не знали, что Facebook предоставлял поисковику доступ к личным данным пользователей. Она добавила, что «Яндекс» также не знал, почему социальная сеть решила дать им такую возможность.

Глава отдела конфиденциальности Facebook Стив Саттерфилд отметил, что предоставление данных партнерам не нарушает политику защиты личных данных. По его словам, сейчас соцсеть сокращает взаимодействие с другими компаниями.

В марте 2018 года Facebook оказался в центре скандала об утечке данных 50 млн пользователей. Выяснилось, что в 2015 году приложение thisisyourdigitallife собрало личную информацию через фейсбук. Ей воспользовалась британская компания Cambridge Analytica, которая работала над предвыборной компанией президента США Дональда Трампа.

В ноябре NYT писала, что после скандала с Cambridge Analytica Facebook нанимал лоббистов, чтобы те дискредитировали критиков компании. Так, по данным газеты, она пыталась отвлечь внимание людей от проблем с утечкой данных пользователей.

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