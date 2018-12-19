Британская газета The Financial Times назвала «человеком года» 88-летнего миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. В издании отмечают, что Сорос получил это звание не только за свои достижения, но и за «ценности, которые он олицетворяет».

«Он несет знамя либеральной демократии и открытого общества. Эти идеи одержали верх в Холодной войне. Сегодня они подвергаются нападкам со всех сторон — от путинской России до трамповской Америки», — отмечает газета.

В 2017 году «человеком года» по версии FT стала бывшая сотрудница Uber Сьюзен Фаулер, которая рассказала о сексуальных домогательствах в компании.

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