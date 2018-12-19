Стена, которую президент США Дональд Трамп намеревается построить на границе с Мексикой, чтобы препятствовать проникновению на территорию Соединенных Штатов нелегальных мигрантов, будет представлять собой красивую и «художественно оформленную» конструкцию из стальных реек. Об этом Трамп написал во вторник на своей странице в Twitter.

«Демократы громко и ясно заявляют, что они не хотят строить бетонную стену. Но мы строим не бетонную стену, мы строим художественно оформленную конструкцию из стальных реек, сквозь которую можно прекрасно видеть. Она будет красивой и одновременно с этим даст нашей стране безопасность, которую заслуживают наши граждане», — сказал глава Белого дома.

Minval.az