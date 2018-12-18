Иран объявил об обнаружении около 40 новых месторождений нефти и газа и рассчитывает в ближайшее время приступить к их освоению.

Как передаёт ТАСС, об этом заявил во вторник глава департамента разведки месторождений Национальной иранской нефтяной компании Салеф Хенди.

В настоящее время Иран проводит разведку на углеводороды примерно на 60% своей национальной территории, в том числе там, где до недавнего времени такие поиски считались бесперспективными, цитирует главу департамента агентство IRNA. К выходу на тендер готовы 14 блоков вновь открытых месторождений углеводородов.

Один из таких районов — северо-запад страны, где предварительные работы выявили наличие запасов нефти, указал Хенди. «Наши предварительные изыскания показывают, что месторождения нефти и газа могут быть найдены в районах Бостанабад и Мияне провинции Восточный Азербайджан, — сказал он журналистам в Тегеране. — В скором времени мы приступим к более детальным исследованиям в этих районах».

Кроме того, в провинции Ардебиль выявлен перспективный район Моган, где уже идет пробная добыча углеводородов. В Оманском заливе иранские специалисты обнаружили месторождения газа на глубине 800 м.

«Иран вышел на первое место в мире по запасам нефти и газа, — утверждает Хенди. — Всего несколько лет назад мы уговаривали иностранные, в частности китайские компании, продать нам определенные виды бурового оборудования, а ныне мы полностью обеспечиваем себя всем необходимым в этой сфере. С возвратом американских санкций мы не столкнулись с какими-либо проблемами, разведка на углеводороды идет своим чередом».

Minval.az