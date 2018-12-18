«Левон Тер-Петросян является «крестным отцом» Никола Пашиняна, а он сам – предатель». Об этом заявила руководитель партии «Страны абрикоса» Заруи Постанджян. Ее слова цитирует News.am.

По ее словам, “Никол Пашинян фактически продолжает политику своего «крестного отца», особенно в вопросе Карабаха.

По словам оппозиционера, если раньше Пашинян выступал за свержение режима Сержа Саргсяна, называя его предателем, то теперь он сам ведет «предательскую политику» по вопросу Карабаха.

«Так называемое революционное движение стало реальностью на фоне решения карабахской проблемы путем сдачи земель и сложнейшей экономической ситуации с 7 миллиардным внешним долгом. Это привело к необходимости смены власти с целью продолжения предательской линии», — отметила она.

Постанджян важно подчеркнула, что необходимо отказаться от тех принципов, которые были заложены по результатам переговоров прежних властей. «Сегодня Никол Пашинян говорит о том, что не будет вести переговоры от имени Карабаха. Однако некая договоренность в лифте в Душанбе говорит о том, что такие переговоры ведутся», — заметила она.

По ее словам, «беспокоит факт, что на скопление военной техники, а также на передвижение войск в направлении Тавушской области и на нахичеванском направлении Никол Пашинян никак не реагирует или же реагирует неадекватно».

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