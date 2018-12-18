Баланс сил между Арменией и Азербайджаном как политический, так и военный, нарушен до недопустимых пределов. Это может крайне негативно сказаться на положении Армении и Карабаха, считает военный эксперт Ван Амбарцумян.

Он, в частности, отметил, что из-за политики нового руководства Армении «возникла угроза назначения новым генсеком ОДКБ представителя Белоруссии Станислава Зася, кандидатура которого одобрена и выдвинута Александром Лукашенко и который известен своей проазербайджанской позицией».

«Напомню, что этот военный окончил Бакинское общевойсковое командное училище. У него очень тесные и дружеские связи с министром обороны, начальником Генерального штаба и с президентом Азербайджана. Он даже является одним из посредников и даже инициаторов поставок Азербайджану белорусского вооружения, в частности, ракетных систем залпового огня «Полонез», — пояснил Амбарцумян.

По его оценке, этими поставками был существенно нарушен баланс сил между Арменией и Азербайджаном, поскольку достойного аналога данному вооружению в мире просто нет. Эти системы практически неуязвимы для новейших систем ПВО и даже представляют для них существенную угрозу, поскольку лишь одним залпом могут поразить 8 тактических и стратегических целей, включая и имеющиеся на вооружении Армении российские зенитно-ракетные комплексы С-300/С-300ПМ и С-300В/С-300ПС.

«Для ПВО значительно проще противодействовать нашему ракетному вооружению семейства оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-Э», чем РСЗО «Полонез», — подчеркнул эксперт, добавив, что азербайджанцы уже закупили «ответку» армянским «Искандерам» в виде современных израильских ОТРК «LORA».

На вопрос, есть ли у армянской стороны преимущество перед Баку, и если да, то в чем оно заключается, Амбарцумян затруднился ответить, сказав лишь, что у армянской стороны есть «хорошая кадровая база на уровне высшего командного звена, однако после скандальной истории с задержанием бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова по ней был нанесен сильнейший удар».

«Наша техника нуждается в глубокой модернизации. Наши танки, к примеру, ночью бессильны. Они становятся легкой мишенью для вражеских танков или даже современных противотанковых ракетных комплексов», — продолжил он.

Самым же главным преимуществом армянской стороны эксперт назвал высокий уровень сотрудничества и взаимного доверия, который был между Ереваном и Москвой, поскольку это позволяло Армении на деле безвозмездно получать у Кремля не только ОТРК «Искандер», но и другие самые современные виды вооружения. А вот после истории с Хачатуровым, по мнению эксперта, отношения между двумя дружественными странами значительно охладели. «Путин посчитал нужным поздравить экс-президента Армении Роберта Кочаряна с днем рождения, однако по сей день не поздравил с победой на выборах исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна. Это же о чем-то говорит?» — заключил Ван Амбарцумян, передает News.am.

Minval.az