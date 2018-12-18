Бывшему деловому партнеру Майкла Флинна, в прошлом занимавшего пост советника по национальной безопасности, в понедельник предъявили обвинения в скрытом лоббировании с целью добиться экстрадиции проживающего в США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара считает Гюлена ответственным за попытку государственного переворота и убийство посла РФ Андрея Карлова в Анкаре в 2016 году.

Согласно судебным документам, экс-партнеру Флинна Биджану Рафикяну выдвинули уголовные обвинения по двум пунктам в Восточном округе Вирджинии. Обвинения также предъявлены турецкому бизнесмену Экиму Алптекину.

Minval.az