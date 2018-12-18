Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против — 19, 72 воздержались.

В резолюции, копия которой имеется в распоряжении ТАСС, говорится, что «присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины». В пятом пункте постановительной части также содержится осуждение России из-за строительства моста через Керченский пролив.

«[Генассамблея] также осуждает увеличивающееся военное присутствие РФ в частях Черного моря и Азовского моря, а также наложенные Россией ограничения на проход иностранных судов в Азовском море», — отмечается в том же параграфе.

В то же время Генассамблея отклонила предложенные Ираном и Сирией поправки, призванные сбалансировать документ. В частности, в них содержался призыв к «тщательному и транспарентному расследованию инцидента [в Керченском проливе] и привлечению виновных к ответственности». Кроме того, предлагалось «призвать обе стороны к сдержанности и уважению суверенных границ друг друга, а также воздержаться от опасной риторики призывов к разрушению критически важных инфраструктурных объектов». Ряд западных стран, в том числе Великобритания и Польша, сочли такие дополнения «противоречащими тексту резолюции».

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