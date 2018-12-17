В мировой прессе широко обсуждаются детали предстоящего развода Синди Кроуфорд. На днях модель появилась на публике без обручального кольца. А затем из источника, приближенного к семье модели, стало известно о том, что самая яркая звезда подиума 90-х готовится официально расторгнуть брак с Рэнди Гербером.

Как рассказал инсайдер Radar Online, проблемы в семейной жизни Синди и Рэнди начались уже давно. Раньше от разрыва их останавливало наличие двух детей — дочки Кайи и сына Пресли. Однако они выросли и уже живут самостоятельной жизнью. Оставшись в доме вдвоем, Кроуфорд якобы начала часто ругаться с мужем и в результате решила уйти от мужа.

Дети модели и предпринимателя уже не только живут отдельно, но и сами зарабатывают себе на жизнь. 17-летняя Кайя пошла по маминым стопам и строит успешную карьеру модели. На её счету контракты с такими крупными брендами, как Chanel, Versace, Moschino и Alexander Wang.

Кроуфорд пока официально не подала документы на развод. Сообщается, что перед тем, как развестись она решила привести в порядок все вопросы, касающиеся финансов. Поклонники модели, которые много лет наблюдали за идеальным браком Синди просто отказываются верить, что она решила развестись. Впрочем, возможно, слухи о проблемах в семье Кроуфорд преувеличены. Остается только набраться терпения и ждать официального комментария от Синди или её мужа.

Minval.az