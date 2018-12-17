«Наши полицейские во время акций протеста ведут себя очень терпеливо и сдержанно в отношении митингующих. Полагаю, что полицейские стран Запада и Европы должны брать пример с азербайджанских полицейских».

Об этом в интервью сайту Olke.az заявил заместитель исполнительного секретаря Партии Ени Азербайджан (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов, комментируя массовые акции протеста в Париже.

По словам С.Новрузова, «азербайджанские полицейские – одни из самых цивильных и гуманных в мире»:

«Если мы посмотрим на происходящие в мире события, то увидим, что в ходе незаконных акций протеста в странах Европы и в США предпринимаются серьезные меры. Следя за зарубежными СМИ мы видим, что в этих странах для восстановления общественного порядка в ход пускают лошадей, собак, слезоточивый газ и резиновые пули. К сожалению, когда это применяется в очень легкой форме в Азербайджане, нам начинают говорить про демократию. Хотя в Азербайджане задержанных в ходе незаконных акций цивильно усаживают в автобусы и отвозят в полицейский участок, а после взятия показаний отпускают».

Minval.az