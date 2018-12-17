В Барселоне в воскресенье, 16 декабря, прошла необычная акция протеста: активисты организации защиты животных разделись и облились красной краской, символизирующей кровь. Таким образом они протестовали против убийства животных и использования кожи и меха в одежде для людей.

Около 30 человек, голых и красных, легли на землю на площади Каталония. Одна из участниц акции держала плакат, на котором было написано: «Сколько жизней для одного пальто?».

Организатором акции стала организация AnimaNaturalis. Ее члены надеются, что таким образом привлекут внимание общества, «которое должно знать о жестокости, стоящей за меховой промышленностью». Это заявление цитирует РИА Новости.

Minval.az