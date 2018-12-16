Посол Ирана в Исламабаде был вызван в МИД Пакистана после того, как в минувшую пятницу группа боевиков атаковала пакистанских ополченцев, патрулировавших пакистано-иранскую границу, сообщает агентство «Ассошиэйтед пресс».

В МИД Пакистана потребовали от Тегерана предпринять действия против группировки, совершившей нападение.

Однако, пока никто не взял на себя ответственность за атаку, и неясно, о какой группировке идет речь.

В минувшую пятницу около 30 боевиков устроили засаду на пакистанский патруль. В результате боя погибли шесть пакистанских пограничников, а еще 14 получили ранения. Также были убиты четыре боевика.

Minval.az