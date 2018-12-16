Против Харви Вайнштейна подан еще один иск. Причем актриса, обвинившая его в сексуальных домогательствах, поведала не только собственную историю. В своем заявлении в суд она сообщила: продюсер, вынудивший ее силой к интимным отношениям, заявил, что обладательница «Оскара» и трех «Золотых Глобусов» — Дженнифер Лоуренс — занималась с ним сексом, чтобы получать хорошие роли.

«Когда он так обошелся со мной, я долго рыдала. И тогда он решил меня «утешить». «Знаешь, Дженнифер Лоуренс тоже переспала со мной. И смотри, как многого она благодаря этому добилась!» — процитировала слова продюсера пожаловавшаяся на него актриса. Что же касается ее самой, то жертва Вайнштейна рассказала, что Вайнштейн атаковал ее дважды. В первом случае он пригласил ее на деловую встречу в отель во время фестиваля Сандэнс. А когда она пошла в ванную помыть руки, ворвался туда и напал…

Согласно информации издания 7Дней, Дженнифер Лоуренс уже успела, через своего представителя, отреагировать на утверждение Вайнштейна. «У меня никогда не было с мистером Вайнштейном никаких отношений, кроме чисто профессиональных. А рассказ этой женщины, только подтверждает предательские и лживые методы, которые использовал Вайнштейн, чтобы склонять своих многочисленных жертв к сексу!»

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