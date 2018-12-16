Меган Маркл попросила своего супруга принца Гарри отказаться от рождественской охоты, в которой он принимал участие на протяжении 20 лет. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как отмечается, она защищает права животных и выступает против «кровавого спорта».

По словам собеседника издания, принцу Гарри очень нравится эта традиция.

«Он почти никогда не пропускает охоту, он так сильно ее любит», — подчеркнул источник.

Подчеркивается, что Маркл призывает супруга пересмотреть свое отношение к животным, в частности, есть меньше мяса.

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