Археологи в Египте сделали важное открытие: они обнаружили гробницу верховного жреца, которая оставалась неприкосновенной 4400 лет, сообщает Би-би-си.

Генеральный секретарь Верховного совета по древностям Египта Мустафа Вазири назвал это открытие «единственным в своем роде за последние десятилетия».

Гробница, обнаруженная в комплексе пирамид в селении Саккара в 30 километрах от Каира, изобилует цветными иероглифами и статуями фараонов. На живописных фресках изображен покоящийся в гробнице верховный жрец по имени Ватайе с матерью, женой и другими родственниками.

Археологи намерены приступить к раскопкам в воскресенье, 16 декабря. Они надеются обнаружить еще много интересного, в том числе и саркофаг с останками самого жреца.

Minval.az