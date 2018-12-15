Евросоюз призвал Турцию не проводить военную операцию против курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что турецкие власти воздержатся от любых односторонних действий, которые могут подорвать усилия коалиции против ИГ или создать угрозу дополнительной нестабильности в Сирии», — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в Брюсселе.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов (YPG), если США не выведут их оттуда. Ситуацию в Сирии в тот же день Эрдоган обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

Minval.az