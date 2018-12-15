В Турции запустят в серийное производство первую отечественную противокорабельную ракету Atmaca, разработанную компанией ROKETSAN, что предусмотрено Планом действий турецкого правительства на вторые 100 дней работы.

Как передает «Анадолу», контракт на серийное производство ракеты ранее подписали ROKETSAN и Секретариат оборонной промышленности Турции.

Ракетами Atmaca будут оснащены корветы ВМС Турции, построенные в рамках проекта Milgem.

В соответствии с контрактом, компания ROKETSAN будет производить сами ракеты, а компания ASELSAN — необходимое оборудование и запчасти.

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