Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о важности кооперации между членами ЕС и отказа от национализма ради общего мира.

По ее словам, только при таком сотрудничестве возможно безопасное сосуществование в Европе.

«Мы отказались от национализма и приняли решение в пользу кооперации. Кооперация между странами — членами ЕС является условием того, что мы и в будущем сможем вместе жить в мире и безопасности», -сказала Меркель, сообщает rosbalt.ru.

В своем мнении канцлер убедилась и во время так называемых гражданских диалогов, увидев, «как много интереса и восхищения» вызывает Европа у жителей Германии.

Minval.az