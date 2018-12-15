Пентагон проигнорировал обращение министра обороны России Сергея Шойгуобсудить ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) и проблемы в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».

По его словам, атташе по вопросам обороны при посольстве США в России несколько дней назад передал главе Пентагона Джеймсу Мэттису два обращения. Первое касалось усиления курдско-арабского конфликта на подконтрольной США территории Сирии восточнее Евфрата. Во второй ноте Шойгу предложил обсудить имеющиеся разногласия по условиям соблюдения ДРСМД.

«По прошествии трех суток даже формальной реакции на данные предложения Минобороны России от американского военного ведомства не последовало», — заявил Конашенков.

Он подчеркнул, что в обращении Шойгу говорилось о готовности российской стороны к открытому и предметному диалогу. «Все это говорит о нежелании американской стороны к аргументированному и профессиональному диалогу с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности», — заключил представитель Минобороны.

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