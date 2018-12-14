Британские рок-группы Radiohead и The Cure будут включены в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году. Об этом сообщается на сайте организации.

Кроме них в список попали группы Def Leppard, Roxy Music и The Zombies, а также певицы Джанет Джексон и Стиви Никс. Последняя формально уже состояла в Зале славы, так как являлась участницей коллектива Fleetwood Mac, который был включён туда в 1998 году.

Кроме того, в число номинантов входили группы Kraftwerk, Devo, Rage Against the Machine, MC5 и Rufus, а также сольные исполнители — Джон Прайн, ЭлЭл Кул Джей и Тодд Рандгрен.

34-я церемония введения в Зал славы должна состояться 29 марта 2019 года на арене «Барклайс-центр» в Бруклине.

Minval.az