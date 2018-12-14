Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение о передаче Государственной пограничной службе (ГПС) боевых постов и военных объектов на участке госграницы с Арменией, проходящей по территорию Газахского и Агстафинского районов.

Об этом на сегодняшнем отчетном совещании, посвященном итогам служебно-боевой деятельности Госпогранслужбы в 2018 году, сказал глава службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев, сообщает Trend.

Гулиев подчеркнул, что это решение Верховного главнокомандующего направлено на дальнейшее повышение боеспособности воинских частей и подразделений минобороны страны, создание новых резервных сил, усиление боеготовности личного состава.

Minval.az