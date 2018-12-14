Депутаты парламента частично признанной республики Косово проголосовали за создание собственной армии. Об этом сообщает ТАСС.

Полноценные вооруженные силы сформируют из состава Сил безопасности Косово (СБК). Ожидается, что в армии будут пять тысяч военных и три тысячи резервистов. Власти планируют выделить €300 млн евро в течение трех лет на обучение и вооружение солдат.

Заместитель министра СБК Агим Чеку в ноябре 2018 года заявил, что будущая армия Косово будет иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту. «Это силы самозащиты, и они предназначены для обороны территории и населения Косово», — уточнил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет о таком решении Косова. Лидер сербской общины в Косово Горан Ракич назвал решение парламента «неприемлемым». По его словам, голосование «ясно показало, что Приштина не хочет мира».

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