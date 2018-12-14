Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе смогут разрешить главы Армении и Азербайджана, а международные посредники за прошедшие годы ничего не сделали для реального урегулирования ситуации.

«Минская группа по Нагорному Карабаху… ни черта не сделала за эти десятилетия и не сделает, пока два президента (Армении и Азербайджана — ред.) не сядут и не скажут: «Давайте проблему решим в интересах людей», — заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с представителями российских медиа. Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на РИА Новости.

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