Президент Азербайджана Ильхам Алиев настроен на возобновление переговоров по нагорнокарабахской проблеме и на поиск конструктивных развязок, сообщил журналистам в пятницу в Баку глава МИД РФ Сергей Лавров, который накануне встретился с азербайджанским руководителем.

«Вчера у нас была очень подробная, продолжительная беседа с президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. Мы почувствовали его искренний настрой на то, чтобы переговоры возобновить, чтобы искать конструктивные развязки», — цитирует его «Интерфакс».

«Мы как страна, которая является близким партнером Азербайджана и Армении, и страна, которая является еще и сопредседателем Минской группы ОБСЕ вместе с американцами и французами, будем делать все, чтобы создать необходимые условия для достижения компромиссов», — подчеркнул российский министр.

Он напомнил, что президенты Азербайджана и Армении встречались в Санкт-Петербурге «на полях» мероприятий Евразийского экономического союза и СНГ, была также встреча министров иностранных дел двух стран «на полях» Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

«Понятно, что все это проходило накануне парламентских выборов в Армении, которые состоялись 9 декабря. Сейчас, когда это событие уже позади, предстоит сформировать правительство Армении. После этого, я думаю, армянская сторона будет готова вместе с азербайджанскими коллегами, вместе с сопредседателями возобновить переговорный процесс», — сказал глава МИД РФ.

«Будем стремиться искать не то что принципиально новое решение — основы урегулирования понятны, но будем стремиться находить такие тактические, если хотите, креативные идеи, которые помогут сформировать консенсус», — подчеркнул С.Лавров.

Minval.az