Иран не блефует, когда говорит о готовности возобновить обогащение урана до 20% в случае, если не удастся сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи.

В интервью иранскому телевидению в ходе посещения предприятия по обогащению урана в Фордо А.А.Салехи сообщил, что сейчас на этом объекте находятся 1044 центрифуг и в случае необходимости они могут возобновить обогащение урана до 20%.

«Я хотел бы заявить, что это не блеф. Я всегда держал слово. Сейчас я вновь подчеркиваю, что если предприятие хочет, мы с легкостью можем вернуться к -20-процентному обогащению и обеспечить потребности страны в любом уровне и объеме», — отметил глава организации.

Он также сообщил, что в случае, если другим участникам СВПД не удастся сохранить это соглашение, Иран не будет считать себя связанным обязательством не превышать количественные лимиты в 300 кг хранящегося в стране низкообогащенного урана.

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