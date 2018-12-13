B последние сутки в оккупированном Нагорном Карабахе возникла серьезная напряженность. Это проявилось в том, что командующий оккупационными войсками Карабаха Левон Мнацаканян подал в отставку. Он пошел на этот шаг после того, как получил приказ из Еревана не выдавать ежедневные сводки об обстрелах с азербайджанской стороны и не отвечать на обстрелы противника. Об этом сообщают армянские пользователи в соцсетях, пишет «Туран».

Позже СМИ Армении подтвердили, что указ об освобождении Мнацаканяна издан, но не подписан. У сепаратистов не подтверждают и не опровергают.

По неофициальным данным, требование уволить Мнацаканяна поступило из Еревана, но лидер сепаратистов Бако Саакян эту идею не поддержал.

Тем временем появились сообщения об отставке и главы «Совбеза» Карабаха Bиталия Баласаняна и ряда других военных, недовольных решением Еревана в отношении Мнацаканяна.

Также появились сообщения о митингах протеста в Карабахе с требованием освободить арестованного в Ереване Роберта Кочаряна.

Сам Мнацаканян опроверг информацию, что сам написал заявление об уходе по состоянию здоровья. «Я никакого заявления не писал»,- сказал журналистам Мнацаканян.

Minval.az