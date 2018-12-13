Госкорпорация России «Росатом» направила азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву ряд своих конструктивных предложений относительно возможностей ведения сотрудничества в мирном использовании атома.

Как передают российские СМИ, близкие к властям республики источники сообщили, что речь идет здесь, кроме прочего, и о вопросах, напрямую связанных с вероятным строительством АЭС в Азербайджане.

«Государство располагает атомной отраслью, однако, на его территории нет ни одной активной АЭС. Именно по этой причине официальный Баку всерьез призадумался», — утверждают источники росСМИ.

Minval.az