Число погибших в результате столкновения скоростного поезда с локомотивом в Анкаре возросло до девяти.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра транспорта.

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Число погибших при столкновении скоростного поезда с локомотивом в Анкаре возросло до семи.

Как отмечается, жертвами инцидента стали шесть пассажиров и машинист. Кроме того, пострадали 46 человек, состояние трех из них является тяжелым.

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По предварительным данным, в результате крушения скоростного поезда в Анкаре погибли четыре человека, ещё 43 получили ранения, сообщает телеканал NTV.

Об этом заявил губернатор города Васип Шахин.

В Министерстве транспорта рассказали, что скоростной поезд, который следовал из Анкары в Конью, столкнулся с локомотивом, после чего с рельсов сошли два вагона поезда. Также произошло обрушение наземного перехода.

Отмечается, что локомотив не должен был находиться на этих путях.

В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.

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Два вагона скоростного поезда сошли с рельсов в Анкаре, в результате крушения есть много пострадавших, сообщает в четверг телеканал NTV.

Причина аварии пока неизвестна, к месту происшествия прибывают машины скорой помощи.

Высокоскоростной поезд следовал по маршруту Анкара-Конья.

Причиной крушения скоростного поезда в Анкаре могло стать обрушение пешеходного перехода, сообщает агентство IHA.

Как передает агентство, об этом говорят очевидцы происшествия.

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