Гендиректор международной межбанковской системы SWIFT Готтфрид Лейббрандт покинет свою должность в конце июня 2019 года, сообщается на сайте SWIFT.

О причинах ухода в SWIFT не рассказали. Сам Лейббрандт поблагодарил коллег за семь лет совместной работы и сказал, что сейчас «правильное время, чтобы передать правление новому лидеру».

В SWIFT отметили, что Лейббрандт внес значительный вклад в ответ системы на кибератаки, которым ее клиенты подверглись в 2016 году, и разработал программу защиты клиентов, ставшую позже стандартом для индустрии.

Лейббрандт начал работать в SWIFT в 2005 году, в его задачи входила работа над стратегией развития системы, в 2007 году он возглавил отдел маркетинга, а в 2012-м стал генеральным директором.

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