Официально подтверждено, что «Детское Евровидение 2019» пройдет в Польше. Об этом сообщается на странице конкурса в Instagram.

«Мы рады объявить, что в Польше пройдет «Детское Евровидение 2019″! Мы не можем дождаться, чтобы приветствовать надежды следующего года в этой энергичной и живописной стране», – говорится в посте.

«Детское Евровидение» – ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором принимают участие вокалисты до 15 лет. В отличие от «Евровидения», в этом конкурсе страна победителя не обязана проводить конкурс, но может делать это по желанию.

Minval.az