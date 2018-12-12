Французский парламент проголосует в четверг о вынесении вотума недоверия правительству Эдуара Филиппа. С инициативой проведения голосования по этому вопросу 6 декабря выступили левые партии, передает iz.ru.

Шансы голосования завершиться не в пользу кабмина невелики. Партию президента Франции «Вперед, Республика!» представляют 309 депутатов в Национальном собрании, их поддерживают центристы. Левые партии располагают только 62 мандатами. Всего в нижней палате парламента 577 мест.

Перед голосованием выступит премьер-министр Франции. Филипп планирует раскрыть больше информации, касающейся бюджета страны на 2019 год.

Массовые протесты начались во Франции в середине ноября из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

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