12 декабря первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики — начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с делегацией во главе с первым заместителем министра обороны Российской Федерации — начальником Генерального штаба Вооруженных сил, генералом армии Валерием Герасимовым.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Сначала, согласно протоколу, генерал армии В.Герасимов оставил запись в «Книге почета».

Поприветствовав гостей, генерал-полковник Н.Садыков отметил, что сотрудничество между двумя странами построено на дружеских отношениях, взаимном доверии и, постоянно развиваясь, эти отношения в последние годы достигли уровня стратегического партнерства.

Затронув военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе, генерал-полковник Н.Садыков отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Начальник Генштаба подчеркнул важность достижения решения конфликта на основе норм и принципов международного права.

Генерал армии В.Герасимов также отметив, что связи наших государств имеют исторические корни, а Азербайджан является важным стратегическим партнером России, подчеркнул важность с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей на высоком уровне.

Затем стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспектив развития связей в области военного образования, а также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Генерал армии В.Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за высокое гостеприимство и организацию двусторонней встречи с Главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе генералом Кёртисем Скапаротти в Баку.

Minval.az