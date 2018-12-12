Вступающий в январе 2019 года генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила о намерении

провести широкомасштабное расследование в отношении президента США Дональда Трампа, и его окружения, включая членов семьи, кто мог нарушить закон.

Об этом Летиция Джеймс сообщила в интервью телеканалу NBC News.

При этом телеканал упоминает, что расследование также могут касаться вопросов, связанных с недвижимостью в Нью-Йорке, проведенных выплат и госсубсидий, полученных Трампом, а также расследований в отношении фонда Trump Foundation и так далее, если будут выявлены возможные

незаконные действия Дональда Трампа.

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