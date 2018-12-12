Житель Китая утопил супругу в бассейне, когда они вместе отдыхали в Таиланде, для того чтобы получить миллионную компенсацию от страховой компании.

Согласно сообщению South China Morning Post, некий Чжан Ифань, житель города Тяньцзинь

завел на супругу несколько страховых полисов и заключил договоры на ее имя, подделав подпись.

Затем он вместе с супругой прибыл на курортный остров Пхукет.

Спустя несколько дней он сообщил родственникам жены, что она утонула в бассейне.

Тесть заподозрил неладное, так как его дочь хорошо плавала. Родители покойной подали иск о мошенничестве, требуя экстрадиции зятя в Китай.

На допросе Чжан признал, что избил супругу и держал ее голову под водой, пока она не захлебнулась, так как «не хотел с ней жить».

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