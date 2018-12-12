Члены британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование по вопросу о доверии премьер-министру Терезе Мэй в связи с выходом страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

Как заявил глава комитета 1922 Грэм Брэди, преодолен порог заявлений, необходимых для проведения голосования. В этой связи оно будет проведено в среду, 12 декабря, между 18:00 и 20:00 по местному времени (с 22:00 по 00:00 по бакинскому времени) в Палате общин. «Голоса будут подсчитаны сразу после этого, как можно быстрее вечером будет сделано объявление», — заявил он.

По уставу партии, для начала голосования по вопросу о доверии необходимы заявления от 15 процентов членов партии в парламенте — то есть 48 человек. Затем их рассматривает комитет 1922, который и решает окончательно, проводится ли процедура. В ней участвуют все парламентарии от Консервативной партии.

Для отстранения Мэй за этот вариант должны высказаться 158 из 315 законодателей. Чтобы сохранить пост, премьер-министру также необходима поддержка простого большинства голосов.

Minval.az