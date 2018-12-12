Президент США Дональд Трамп провел переговоры с лидерами демократов в Сенате и Палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси.

Как сообщает «Голос Америки», во время этого разговора, который транслировался по телевидению, он заявил, что ему вряд ли удастся достичь договоренности с демократами по поводу финансирования стены на границе.

В результате Трамп пригрозил допустить временное закрытие правительства из-за спора о финансировании стены. Если обе палаты Конгресса США не поддержат бюджет, то государственные организации будут вынуждены приостановить свою работу.

Пелоси и Шумер, в свою очередь, заявили, что ни они, ни американский народ не хотят закрытия правительства, и желают прийти к договоренности.

Хотя республиканцы до января будут контролировать обе палаты Конгресса, без голосов демократов они не могут проголосовать необходимые им расходы.

Трамп попросил Конгресс выделить 5 млрд долларов на безопасность границ, но демократы соглашаются только на 1,3 млрд долларов.

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