Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия принял решение об освобождении под залог финансового директора и дочери основателя китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Сумма залога составила 10 миллионов канадских долларов (7,5 миллиона долларов), сообщает Bloomberg. Судья потребовал внести большую часть залога наличными.

По решению суда, Мэн Ваньчжоу должна будет находиться в доме своего мужа в Ванкувере под охраной до следующего судебного заседания 6 февраля 2019 года, когда будет решаться вопрос о ее возможной экстрадиции в США. Также Мэн Ваньчжоу должна предоставить суду не менее пяти поручителей.

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