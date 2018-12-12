Власти Франции расследуют «российский след» в уличных беспорядках, охвативших Париж

О том, что во многие языки мира вошло русское слово «спутник», в советские годы сообщали даже школьные учебники. Но зато старательно замалчивали другое: точно так же во многие языки мира вошло русское слово «погром». Произошло это еще в начале ХХ века, задолго до «хрустальной ночи».

Теперь же эксперты с тревогой заговорили о том, что Россия, скажем так, активно экспортирует «погромные технологии». Во всяком случае, власти Франции официально объявили, что будут расследовать российский след в беспорядках, устроенных в Париже так называемыми «желтыми жилетами». О том, что французский генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности начал расследование вероятного вмешательства России в массовые протесты, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции LCI. «Я слышал эти слухи(о российском вмешательстве — Minval.az). Поглядим на результаты этого расследования. Я не собираюсь судить о чем-либо, пока не будут установлены факты», — подчеркнул глава МИД Франции. А материала для расследования предостаточно.

Сами по себе акции протеста «желтых жилетов» начались во Франции еще 17 ноября. И первоначально не воспринимались как нечто из ряда вон выходящее. На родине Марата и Робеспьера не без оснований гордятся своими революционными традициями. Забастовки и уличные манифестации вспыхивают здесь регулярно. А на сей раз повод был весьма серьезным. Участники акций протеста выступают против повышения цен на бензин и дизельное топливо. За 2018 год цены на топливо во Франции стремительно росли. К концу года бензин подорожал на 7,5%, а дизель — на 15%, и в результате расходы французов выросли примерно на €100 — €225 в месяц с начала 2018 года, напоминает «Газета.ру». Затем к «топливным» требованиям добавился протест против социального неравенства — президент Франции Эммануэль Макрон ранее отменил «налог на богатство», введенный его предшественниками- социалистами. В связи с этим шагом французского президента еще активнее, чем обычно, начали обвинять в «работе на богачей». «Униформа» протестующих была выбрана потому, что желтый светоотражающий жилет, согласно ПДД Франции, должен всегда находиться в частном автомобиле.

Но вскоре ситуация изменилась, причем радикально. Акции протеста переросли в погромы дорогих магазинов. «Досталось» известному символу Парижа —Триумфальной арке и ее музею. В конце минувшей недели Le Figaro сообщила: власти Франции всерьез опасаются попытки государственного переворота со стороны «желтых жилетов». Спецслужбы сообщили, что «желтые жилеты» готовят акцию у президентской резиденции, причем угрожают убийствами и призывают участников брать с собой оружие. Французское издание уже назвало – со ссылкой на источник в правительстве – демонстрантов «путчистами».

Переворота, впрочем, не случилось. А затем президент Франции Эммануэль Макрон выступил со специальным телеобращением к нации, где подчеркнул, что насилие неприемлемо, и объявил: «Я сегодня фактически объявляю о чрезвычайном экономическом положении в стране. Необходимо поддержать экономику, необходимо поддержать образование, ту молодёжь, которая хочет учиться и жить свободными людьми». Глава государства также потребовал от кабинета министров и парламента перестроить свою работу. По его словам, власти в ближайшее время начнут предпринимать комплекс мер по оказанию экономической поддержки населению.

«Минимальный размер оплаты труда вырастет на €100 в месяц, начиная с мая 2019 года. Кроме того, начиная с 2019 года не будут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные часы работы. Также будет установлена в конце года специальная премия для сотрудников, не облагаемая ни налогами, ни социальными платежами. Для тех, кто зарабатывает менее €2000 в месяц, будут установлены налоговые вычеты», — пообещал Макрон.

Казалось бы, теперь настал черед обсуждать возможные экономические последствия «отката» реформ, спорить, во сколько протесты и их «замирение» обойдется Франции и т.д. Но на первых полосах другая тема — российский след. О причастности спецслужб РФ к организации беспорядков во Франции заявила Служба безопасности Украины (СБУ). Доказательством послужила фотография двух человек в желтых жилетах, которые держат флаг «ДНР». В Украине опознали обоих: это Фабрис Сорлен, член аналитического центра «Кахтеон», подконтрольного российскому политику Константину Малофееву, и француз Ксавье Моро, который получил российское гражданство в 2013 году и является участником организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс». Как подчеркивают в СБУ, кураторами Фабриса Сорлена и Ксавье Моро являются ФСБ и ГРУ. «Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя», — отмечает председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак. Как напоминает RFI, Ксавье Моро неоднократно выступал в эфире телеканала RT France, в том числе из Донбасса и Севастополя. Он также не скрывает, что поддерживает акции «желтых жилетов». Наконец, не секрет, что на странице «Поддержка народной республики Донбасс», которая ведется в фейсбуке на французском языке, постоянно публикуются посты в поддержку «желтых жилетов».

Кроме того, по информации британской The Times, несколько сотен фальшивых аккаунтов, созданных от имени движения «желтых жилетов», распространяли призывы к свержению президента Франции Эмманюэля Макрона, и эти аккаунты были зарегистрирован в России. Издание ссылается на экспертов по кибербезопасности британской компании New Knowledge. По данным этой компании, фотографии насилия полицейских над «желтыми жилетами» во время манифестаций были сделаны за несколько месяцев, во время совсем других событий. А агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщает об информационной атаке кремлевских ботов на Францию. В последнюю неделю в фокусе порядка 600 аккаунтов в Twitter, пропагандирующих прокремлевские взгляды, оказались протесты «желтых жилетов», пишет Bloomberg. Главным хэштегом в этих аккаунтах в настоящее время является #giletsjaunes. Большая часть продвигаемого данными аккаунтами контента — материалы российских государственных СМИ, включая «Спутник» и Russia Today. Как пишет Bloomberg, в последние дни эти СМИ сообщали о том, что большинство французских полицейских уже не поддерживают президента страны Эмманюэля Макрона и перешли на сторону протестующих.

Здесь, возможно, надо поставить точку. Но…

Выражение «титушки» вошло в политический лексикон после украинского Майдана. Так, напомним, называли крепких молодых людей, в основном из Донбасса, завсегдатаев местных борцовских клубов, которых затем Янукович и стоявший за ним Кремль использовали в качестве провокаторов. Но на самом деле использовать подобный «инструмент» Россия начала знаительн раньше. Первым прецедентом здесь, возможно, была «бронзовая ночь» в Таллинне. Тогда власти Эстонии решили перенести на военное кладбище Таллинна захоронение советских солдат с холма Тынисмяги — вместе с установленным здесь же памятником, известным как «Бронзовый солдат». В ответ начались акции протеста «русскоязычных активистов», которые в ночь на 27 апреля 2007 года переросли в пьяный погром с битьем витрин, грабежом магазинов, сожженными автомобилями и драками. Тогда же был убит один из «защитников Бронзового солдата» — гражданин России Дмитрий Ганин.

А в 2016 году случилась знаменитая драка российских и английских футбольных фанатов в Марселе. Футбольные болельщики — народ неспокойный, но тогда и фанаты других сборных, и журналисты были просто ошеломлены не только агрессивностью, но и профессионализмом россиян, которые, судя по многим признакам, специально готовились к массовым дракам. Дело было уже после аннексии Крыма, и, к вящему ужасу Москвы, наиболее дальновидные эксперты задавали вопрос: а если то, что произошло в Марселе — это «проверка инструментария»? И завтра Москва использует такого рода «титушек» для «раскачивания ситуации» в других странах Европы? Затем россияне окажутся среди арестованных в ходе беспорядков во время саммита G20 в Германии. Теперь российский след обнаружился во Франции.

А тем временем швейцарская газета SonntagsBlick публикует расследование под заголовком «Пророссийские сепаратисты обучают в Швейцарии боевиков». Если верить изданию, которое ссылается на секретные материалы швейцарской разведывательной службы NDB, то под прикрытием обычных спортивных школ в кантонах Берн, Цюрих и Тичино Москва обучает боевиков. «Многие годы Москва обучает и создает здесь, в Швейцарии. враждебные ячейки „спящих“ нелегалов. С этой целью она использует в качестве прикрытия спортивные школы в Цюрихе, Берне и Лугано, в которой преподаются основы так называемого „славянского стиля самозащиты“ («Система»)». Говорится, в частности, о военных играх и манёврах, проводимых ими в отдаленных горных регионах Швейцарии. В ответ на запрос газеты NDB отказывается сообщать подробности, указывая только устами своего официального представителя Каролин Борен (Caroline Bohren), что «контрразведка Швейцарии следит за такими школами и что они у нас на экране радара. Противодействие же возможным разведывательным акциям осуществляется нами своими средствами». Словом, «экспорт погромных технологий» из России продолжается. И где они сработают в следующий раз, остается только гадать.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az